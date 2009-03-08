Табаре Виудес
№19
Полузащитник
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Команда
Возраст
31
Рост
164
Вес
60
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.03.2009 08 марта 2009 вс 17:00
Милан
3 : 0
Аталанта
08.03.2009 08 марта 2009 вс 17:00
минуты: 90' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Милан
3
Аталанта
0
минуты: 90' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 17:00
Милан
1 : 0
Катания
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Милан
1
Катания
0
был в запасе