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Коронавирус
Альдо Душер
№22
Полузащитник
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Команда
Возраст
42
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига чемпионов
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
18:00
Эркулес
0 : 0
Эспаньол
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Эркулес
0
Эспаньол
0
был в запасе
03.04.2011
03 апр. 2011
вс
18:00
Эспаньол
1 : 2
Расинг
84'
84'
84'
03.04.2011
03 апр. 2011
вс
18:00
минуты: 34' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Эспаньол
1
Расинг
2
минуты: 34' - 90' / Испания. Примера, 30 тур
13.03.2011
13 марта 2011
вс
19:00
Эспаньол
2 : 0
Депортиво
13.03.2011
13 марта 2011
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Эспаньол
2
Депортиво
0
был в запасе
06.03.2011
06 марта 2011
вс
19:00
Леванте
1 : 0
Эспаньол
7'
7'
7'
06.03.2011
06 марта 2011
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Леванте
1
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
01.03.2011
01 марта 2011
вт
22:00
Эспаньол
1 : 2
Мальорка
39'
39'
39'
01.03.2011
01 марта 2011
вт
22:00
минуты: 1' - 87'
Испания. Примера, 26 тур
Эспаньол
1
Мальорка
2
минуты: 1' - 87' / Испания. Примера, 26 тур
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
20:00
Эспаньол
4 : 1
Реал Сосьедад
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
20:00
минуты: 66' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Эспаньол
4
Реал Сосьедад
1
минуты: 66' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
19:00
Осасуна
4 : 0
Эспаньол
54'
54'
54'
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
19:00
минуты: 1' - 62'
Испания. Примера, 24 тур
Осасуна
4
Эспаньол
0
минуты: 1' - 62' / Испания. Примера, 24 тур
23.01.2011
23 янв. 2011
вс
19:00
Хетафе
1 : 3
Эспаньол
23.01.2011
23 янв. 2011
вс
19:00
минуты: 1' - 80'
Испания. Примера, 20 тур
Хетафе
1
Эспаньол
3
минуты: 1' - 80' / Испания. Примера, 20 тур
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
23:55
Севилья
1 : 2
Эспаньол
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
23:55
минуты: 61' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Севилья
1
Эспаньол
2
минуты: 61' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
09.01.2011
09 янв. 2011
вс
19:00
Эспаньол
4 : 0
Сарагоса
09.01.2011
09 янв. 2011
вс
19:00
минуты: 80' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Эспаньол
4
Сарагоса
0
минуты: 80' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
02.01.2011
02 янв. 2011
вс
23:55
Валенсия
2 : 1
Эспаньол
02.01.2011
02 янв. 2011
вс
23:55
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Валенсия
2
Эспаньол
1
был в запасе
05.12.2010
05 дек. 2010
вс
19:00
Эспаньол
1 : 0
Спортинг
05.12.2010
05 дек. 2010
вс
19:00
минуты: 58' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
1
Спортинг
0
минуты: 58' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
31.10.2010
31 окт. 2010
вс
19:00
Депортиво
3 : 0
Эспаньол
31.10.2010
31 окт. 2010
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
3
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 9 тур
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
18:00
Эспаньол
2 : 1
Леванте
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Эспаньол
2
Леванте
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 8 тур
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
18:00
Мальорка
0 : 1
Эспаньол
80'
80'
80'
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Мальорка
0
Эспаньол
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 7 тур
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
21:00
Реал Сосьедад
1 : 0
Эспаньол
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Реал Сосьедад
1
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
18:00
Эспаньол
1 : 0
Осасуна
46'
46'
46'
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
18:00
минуты: 1' - 58'
Испания. Примера, 5 тур
Эспаньол
1
Осасуна
0
минуты: 1' - 58' / Испания. Примера, 5 тур
21.09.2010
21 сент. 2010
вт
22:55
Реал
3 : 0
Эспаньол
21.09.2010
21 сент. 2010
вт
22:55
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Реал
3
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 4 тур
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
19:00
Эспаньол
1 : 0
Альмерия
23'
23'
23'
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Эспаньол
1
Альмерия
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 3 тур
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
20:00
Вильярреал
4 : 0
Эспаньол
54'
54'
54'
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Вильярреал
4
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 2 тур