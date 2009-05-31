Давид Ривас (Давид Родригес)
№5
Защитник
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Команда
Возраст
42
Рост
190
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
31.05.2009 31 мая 2009 вс 20:00
Бетис
1 : 1
Вальядолид
31.05.2009 31 мая 2009 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Бетис
1
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
23.05.2009 23 мая 2009 сб 22:00
Малага
1 : 1
Бетис
23.05.2009 23 мая 2009 сб 22:00
минуты: 62' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Малага
1
Бетис
1
минуты: 62' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
17.05.2009 17 мая 2009 вс 18:00
Бетис
2 : 0
Альмерия
75'
75'
75'
17.05.2009 17 мая 2009 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Бетис
2
Альмерия
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
03.05.2009 03 мая 2009 вс 22:00
Бетис
0 : 2
Атлетико
03.05.2009 03 мая 2009 вс 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Бетис
0
Атлетико
2
был в запасе
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 18:00
Эспаньол
2 : 0
Бетис
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Эспаньол
2
Бетис
0
был в запасе
22.04.2009 22 апр. 2009 ср 21:00
Бетис
1 : 2
Валенсия
22.04.2009 22 апр. 2009 ср 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Бетис
1
Валенсия
2
был в запасе
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 22:00
Бетис
2 : 0
Спортинг
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 22:00
минуты: 87' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Бетис
2
Спортинг
0
минуты: 87' - 90' / Испания. Примера, 31 тур
12.04.2009 12 апр. 2009 вс 18:00
Расинг
2 : 3
Бетис
12.04.2009 12 апр. 2009 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Расинг
2
Бетис
3
был в запасе
04.04.2009 04 апр. 2009 сб 21:00
Бетис
3 : 3
Нумансия
04.04.2009 04 апр. 2009 сб 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Бетис
3
Нумансия
3
был в запасе
08.03.2009 08 марта 2009 вс 19:00
Мальорка
3 : 3
Бетис
08.03.2009 08 марта 2009 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Мальорка
3
Бетис
3
был в запасе
01.03.2009 01 марта 2009 вс 23:00
Бетис
2 : 2
Вильярреал
01.03.2009 01 марта 2009 вс 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Бетис
2
Вильярреал
2
был в запасе
07.02.2009 07 февр. 2009 сб 23:55
Севилья
1 : 2
Бетис
07.02.2009 07 февр. 2009 сб 23:55
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Севилья
1
Бетис
2
был в запасе
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 19:00
Бетис
2 : 2
Хетафе
78'
78'
78'
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Бетис
2
Хетафе
2
был в запасе
25.01.2009 25 янв. 2009 вс 19:00
Рекреативо
1 : 0
Бетис
25.01.2009 25 янв. 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Рекреативо
1
Бетис
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
18.01.2009 18 янв. 2009 вс 19:00
Вальядолид
1 : 3
Бетис
18.01.2009 18 янв. 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Вальядолид
1
Бетис
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
11.01.2009 11 янв. 2009 вс 19:00
Бетис
1 : 2
Малага
11.01.2009 11 янв. 2009 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Бетис
1
Малага
2
был в запасе
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 23:00
Атлетико
2 : 0
Бетис
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Атлетико
2
Бетис
0
был в запасе
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 21:00
Бетис
1 : 1
Эспаньол
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
1
Эспаньол
1
был в запасе