Маркос Нельсон
№22
Защитник
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Команда
Белененсеш
Возраст
37
Рост
172
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.05.2014 04 мая 2014 вс 13:00
Альмерия
3 : 2
Бетис
04.05.2014 04 мая 2014 вс 13:00
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Альмерия
3
Бетис
2
был в запасе
27.04.2014 27 апр. 2014 вс 13:00
Эспаньол
1 : 2
Альмерия
27.04.2014 27 апр. 2014 вс 13:00
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Эспаньол
1
Альмерия
2
был в запасе
20.04.2014 20 апр. 2014 вс 13:00
Альмерия
2 : 4
Сельта
20.04.2014 20 апр. 2014 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Альмерия
2
Сельта
4
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
12.04.2014 12 апр. 2014 сб 22:59
Реал
4 : 0
Альмерия
12.04.2014 12 апр. 2014 сб 22:59
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Реал
4
Альмерия
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
04.04.2014 04 апр. 2014 пт 22:00
Альмерия
1 : 2
Осасуна
04.04.2014 04 апр. 2014 пт 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Альмерия
1
Осасуна
2
был в запасе
30.03.2014 30 марта 2014 вс 13:00
Вальядолид
1 : 0
Альмерия
30.03.2014 30 марта 2014 вс 13:00
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Вальядолид
1
Альмерия
0
был в запасе
28.03.2014 28 марта 2014 пт -:-
Альмерия
2 : 2
Валенсия
28.03.2014 28 марта 2014 пт -:-
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Альмерия
2
Валенсия
2
был в запасе
25.03.2014 25 марта 2014 вт -:-
Альмерия
4 : 3
Реал Сосьедад
25.03.2014 25 марта 2014 вт -:-
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Альмерия
4
Реал Сосьедад
3
был в запасе
21.12.2013 21 дек. 2013 сб 20:00
Бетис
0 : 1
Альмерия
57'
57'
57'
21.12.2013 21 дек. 2013 сб 20:00
минуты: 1' - 58'
Испания. Примера, 17 тур
Бетис
0
Альмерия
1
минуты: 1' - 58' / Испания. Примера, 17 тур
15.12.2013 15 дек. 2013 вс 14:00
Альмерия
0 : 0
Эспаньол
15.12.2013 15 дек. 2013 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Альмерия
0
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
30.11.2013 30 нояб. 2013 сб 20:00
Сельта
3 : 1
Альмерия
30.11.2013 30 нояб. 2013 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Сельта
3
Альмерия
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 22:00
Альмерия
0 : 5
Реал
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Альмерия
0
Реал
5
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
08.11.2013 08 нояб. 2013 пт 22:00
Осасуна
0 : 1
Альмерия
08.11.2013 08 нояб. 2013 пт 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
0
Альмерия
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 13 тур
02.11.2013 02 нояб. 2013 сб 20:00
Альмерия
1 : 0
Вальядолид
02.11.2013 02 нояб. 2013 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Альмерия
1
Вальядолид
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 12 тур
30.10.2013 30 окт. 2013 ср 22:00
Валенсия
1 : 2
Альмерия
83'
83'
83'
30.10.2013 30 окт. 2013 ср 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Валенсия
1
Альмерия
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 11 тур
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 21:00
Реал Сосьедад
3 : 0
Альмерия
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
3
Альмерия
0
был в запасе
20.10.2013 20 окт. 2013 вс 18:00
Альмерия
0 : 1
Райо Вальекано
20.10.2013 20 окт. 2013 вс 18:00
минуты: 1' - 47'
Испания. Примера, 9 тур
Альмерия
0
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 47' / Испания. Примера, 9 тур
06.10.2013 06 окт. 2013 вс 18:00
Севилья
2 : 1
Альмерия
06.10.2013 06 окт. 2013 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Севилья
2
Альмерия
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 8 тур
24.09.2013 24 сент. 2013 вт 22:59
Малага
2 : 0
Альмерия
24.09.2013 24 сент. 2013 вт 22:59
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Малага
2
Альмерия
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
21.09.2013 21 сент. 2013 сб 19:00
Альмерия
2 : 2
Леванте
21.09.2013 21 сент. 2013 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Альмерия
2
Леванте
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 5 тур