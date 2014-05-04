Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Артем Дзюба
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Эрлинг Браут Холанд
Кевин Де Брюйне
Алексей Миранчук
Россия
Испания
Италия
Франция
Польша
Англия
Словакия
Финляндия
Нидерланды
Португалия
Хорватия
Челси
Спартак
Манчестер Сити
Локомотив
Зенит
Ливерпуль
Химки
Краснодар
ЦСКА
Барселона
Бавария
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Неймар
Антон Шунин
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Челси
Испания
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Маркос Нельсон
№22
Защитник
Подписаться
Команда
Белененсеш
Возраст
37
Рост
172
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
италия. серия а
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2008/2009
04.05.2014
04 мая 2014
вс
13:00
Альмерия
3 : 2
Бетис
04.05.2014
04 мая 2014
вс
13:00
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Альмерия
3
Бетис
2
был в запасе
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
13:00
Эспаньол
1 : 2
Альмерия
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
13:00
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Эспаньол
1
Альмерия
2
был в запасе
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
13:00
Альмерия
2 : 4
Сельта
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Альмерия
2
Сельта
4
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
12.04.2014
12 апр. 2014
сб
22:59
Реал
4 : 0
Альмерия
12.04.2014
12 апр. 2014
сб
22:59
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Реал
4
Альмерия
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
04.04.2014
04 апр. 2014
пт
22:00
Альмерия
1 : 2
Осасуна
04.04.2014
04 апр. 2014
пт
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Альмерия
1
Осасуна
2
был в запасе
30.03.2014
30 марта 2014
вс
13:00
Вальядолид
1 : 0
Альмерия
30.03.2014
30 марта 2014
вс
13:00
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Вальядолид
1
Альмерия
0
был в запасе
28.03.2014
28 марта 2014
пт
-:-
Альмерия
2 : 2
Валенсия
28.03.2014
28 марта 2014
пт
-:-
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Альмерия
2
Валенсия
2
был в запасе
25.03.2014
25 марта 2014
вт
-:-
Альмерия
4 : 3
Реал Сосьедад
25.03.2014
25 марта 2014
вт
-:-
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Альмерия
4
Реал Сосьедад
3
был в запасе
21.12.2013
21 дек. 2013
сб
20:00
Бетис
0 : 1
Альмерия
57'
57'
57'
21.12.2013
21 дек. 2013
сб
20:00
минуты: 1' - 58'
Испания. Примера, 17 тур
Бетис
0
Альмерия
1
минуты: 1' - 58' / Испания. Примера, 17 тур
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
14:00
Альмерия
0 : 0
Эспаньол
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Альмерия
0
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
30.11.2013
30 нояб. 2013
сб
20:00
Сельта
3 : 1
Альмерия
30.11.2013
30 нояб. 2013
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Сельта
3
Альмерия
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
22:00
Альмерия
0 : 5
Реал
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Альмерия
0
Реал
5
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
08.11.2013
08 нояб. 2013
пт
22:00
Осасуна
0 : 1
Альмерия
08.11.2013
08 нояб. 2013
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
0
Альмерия
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 13 тур
02.11.2013
02 нояб. 2013
сб
20:00
Альмерия
1 : 0
Вальядолид
02.11.2013
02 нояб. 2013
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Альмерия
1
Вальядолид
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 12 тур
30.10.2013
30 окт. 2013
ср
22:00
Валенсия
1 : 2
Альмерия
83'
83'
83'
30.10.2013
30 окт. 2013
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Валенсия
1
Альмерия
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 11 тур
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
21:00
Реал Сосьедад
3 : 0
Альмерия
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
3
Альмерия
0
был в запасе
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
18:00
Альмерия
0 : 1
Райо Вальекано
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
18:00
минуты: 1' - 47'
Испания. Примера, 9 тур
Альмерия
0
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 47' / Испания. Примера, 9 тур
06.10.2013
06 окт. 2013
вс
18:00
Севилья
2 : 1
Альмерия
06.10.2013
06 окт. 2013
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Севилья
2
Альмерия
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 8 тур
24.09.2013
24 сент. 2013
вт
22:59
Малага
2 : 0
Альмерия
24.09.2013
24 сент. 2013
вт
22:59
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Малага
2
Альмерия
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
19:00
Альмерия
2 : 2
Леванте
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Альмерия
2
Леванте
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 5 тур
Показать все игры