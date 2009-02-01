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Коронавирус
Виллиан Лима
№2
Защитник
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Команда
Возраст
36
Рост
182
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2008/2009
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
19:00
Бетис
2 : 2
Хетафе
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Бетис
2
Хетафе
2
был в запасе
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
19:00
Рекреативо
1 : 0
Бетис
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Рекреативо
1
Бетис
0
был в запасе
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
19:00
Вальядолид
1 : 3
Бетис
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Вальядолид
1
Бетис
3
был в запасе
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
21:00
Бетис
1 : 1
Эспаньол
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
1
Эспаньол
1
был в запасе