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Хуанма (Хуан Мигель Гомес Санчес)
№22
Полузащитник
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Команда
Возраст
40
Рост
176
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2011/2012
2008/2009
15.04.2012
15 апр. 2012
вс
17:00
Бетис
1 : 0
Осасуна
15.04.2012
15 апр. 2012
вс
17:00
минуты: 64' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Бетис
1
Осасуна
0
минуты: 64' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
10.04.2012
10 апр. 2012
вт
21:00
Реал Сосьедад
1 : 1
Бетис
10.04.2012
10 апр. 2012
вт
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Реал Сосьедад
1
Бетис
1
был в запасе
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
22:59
Бетис
3 : 1
Вильярреал
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
22:59
минуты: 61' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Бетис
3
Вильярреал
1
минуты: 61' - 90' / Испания. Примера, 32 тур
31.03.2012
31 марта 2012
сб
22:59
Малага
0 : 2
Бетис
31.03.2012
31 марта 2012
сб
22:59
минуты: 59' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Малага
0
Бетис
2
минуты: 59' - 90' / Испания. Примера, 31 тур
25.03.2012
25 марта 2012
вс
20:45
Бетис
1 : 1
Расинг
25.03.2012
25 марта 2012
вс
20:45
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Бетис
1
Расинг
1
был в запасе
22.03.2012
22 марта 2012
чт
22:00
Бетис
1 : 1
Эспаньол
29'
29'
29'
22.03.2012
22 марта 2012
чт
22:00
минуты: 1' - 57'
Испания. Примера, 29 тур
Бетис
1
Эспаньол
1
минуты: 1' - 57' / Испания. Примера, 29 тур
18.03.2012
18 марта 2012
вс
-:-
Райо Вальекано
3 : 0
Бетис
18.03.2012
18 марта 2012
вс
-:-
минуты: 80' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Райо Вальекано
3
Бетис
0
минуты: 80' - 90' / Испания. Примера, 28 тур
11.03.2012
11 марта 2012
вс
-:-
Бетис
2 : 3
Реал
11.03.2012
11 марта 2012
вс
-:-
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Бетис
2
Реал
3
был в запасе
05.03.2012
05 марта 2012
пн
22:59
Леванте
3 : 1
Бетис
05.03.2012
05 марта 2012
пн
22:59
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Леванте
3
Бетис
1
был в запасе
25.02.2012
25 февр. 2012
сб
20:00
Бетис
1 : 1
Хетафе
37'
37'
37'
25.02.2012
25 февр. 2012
сб
20:00
минуты: 1' - 72'
Испания. Примера, 25 тур
Бетис
1
Хетафе
1
минуты: 1' - 72' / Испания. Примера, 25 тур
20.02.2012
20 февр. 2012
пн
22:59
Сарагоса
0 : 2
Бетис
20.02.2012
20 февр. 2012
пн
22:59
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Сарагоса
0
Бетис
2
был в запасе
04.02.2012
04 февр. 2012
сб
20:00
Мальорка
1 : 0
Бетис
04.02.2012
04 февр. 2012
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Мальорка
1
Бетис
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
22.01.2012
22 янв. 2012
вс
-:-
Бетис
1 : 1
Севилья
22.01.2012
22 янв. 2012
вс
-:-
минуты: 1' - 70'
Испания. Примера, 1 тур
Бетис
1
Севилья
1
минуты: 1' - 70' / Испания. Примера, 1 тур
08.01.2012
08 янв. 2012
вс
21:45
Бетис
2 : 0
Спортинг
08.01.2012
08 янв. 2012
вс
21:45
минуты: 1' - 70'
Испания. Примера, 18 тур
Бетис
2
Спортинг
0
минуты: 1' - 70' / Испания. Примера, 18 тур
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
14:00
Атлетико
0 : 2
Бетис
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Атлетико
0
Бетис
2
был в запасе
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
22:00
Бетис
2 : 1
Валенсия
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
22:00
минуты: 80' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Бетис
2
Валенсия
1
минуты: 80' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
04.12.2011
04 дек. 2011
вс
20:00
Осасуна
2 : 1
Бетис
04.12.2011
04 дек. 2011
вс
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Осасуна
2
Бетис
1
был в запасе
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
20:00
Расинг
1 : 0
Бетис
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
1
Бетис
0
был в запасе
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
21:00
Эспаньол
1 : 0
Бетис
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Эспаньол
1
Бетис
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
13:00
Бетис
0 : 2
Райо Вальекано
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
13:00
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Бетис
0
Райо Вальекано
2
был в запасе
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