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Фернандо Вега
№3
Защитник
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Команда
Возраст
36
Рост
177
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2008/2009
31.05.2009
31 мая 2009
вс
20:00
Бетис
1 : 1
Вальядолид
31.05.2009
31 мая 2009
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Бетис
1
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
Малага
1 : 1
Бетис
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Малага
1
Бетис
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
17.05.2009
17 мая 2009
вс
18:00
Бетис
2 : 0
Альмерия
17.05.2009
17 мая 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Бетис
2
Альмерия
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
03.05.2009
03 мая 2009
вс
22:00
Бетис
0 : 2
Атлетико
03.05.2009
03 мая 2009
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Бетис
0
Атлетико
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
18:00
Эспаньол
2 : 0
Бетис
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Эспаньол
2
Бетис
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
22.04.2009
22 апр. 2009
ср
21:00
Бетис
1 : 2
Валенсия
22.04.2009
22 апр. 2009
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Бетис
1
Валенсия
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 32 тур
12.04.2009
12 апр. 2009
вс
18:00
Расинг
2 : 3
Бетис
12.04.2009
12 апр. 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Расинг
2
Бетис
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 30 тур
22.03.2009
22 марта 2009
вс
19:00
Депортиво
1 : 1
Бетис
22.03.2009
22 марта 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Депортиво
1
Бетис
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 28 тур
15.03.2009
15 марта 2009
вс
19:00
Бетис
0 : 0
Осасуна
44'
44'
44'
15.03.2009
15 марта 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Бетис
0
Осасуна
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
08.03.2009
08 марта 2009
вс
19:00
Мальорка
3 : 3
Бетис
08.03.2009
08 марта 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Мальорка
3
Бетис
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
01.03.2009
01 марта 2009
вс
23:00
Бетис
2 : 2
Вильярреал
01.03.2009
01 марта 2009
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Бетис
2
Вильярреал
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
22:00
Реал
6 : 1
Бетис
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Реал
6
Бетис
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
07.02.2009
07 февр. 2009
сб
23:55
Севилья
1 : 2
Бетис
07.02.2009
07 февр. 2009
сб
23:55
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Севилья
1
Бетис
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
19:00
Рекреативо
1 : 0
Бетис
89'
89'
89'
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Рекреативо
1
Бетис
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
19:00
Вальядолид
1 : 3
Бетис
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Вальядолид
1
Бетис
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
11.01.2009
11 янв. 2009
вс
19:00
Бетис
1 : 2
Малага
11.01.2009
11 янв. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Бетис
1
Малага
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
04.01.2009
04 янв. 2009
вс
19:00
Альмерия
1 : 0
Бетис
26'
26'
26'
04.01.2009
04 янв. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Альмерия
1
Бетис
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
23:00
Атлетико
2 : 0
Бетис
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Атлетико
2
Бетис
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
21:00
Бетис
1 : 1
Эспаньол
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
1
Эспаньол
1
был в запасе