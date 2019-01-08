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Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
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Коронавирус
Роберто Канелья
№15
Защитник
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Команда
Спортинг
Возраст
33
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. кубок
испания. примера
Сезон:
2018/2019
2016/2017
08.01.2019
08 янв. 2019
вт
23:30
Спортинг
2 : 1
Валенсия
08.01.2019
08 янв. 2019
вт
23:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/8 финала
Спортинг
2
Валенсия
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/8 финала
01.11.2018
01 нояб. 2018
чт
14:00
Спортинг
2 : 0
Эйбар
01.11.2018
01 нояб. 2018
чт
14:00
был в запасе
Испания. Кубок, 1/16 финала
Спортинг
2
Эйбар
0
был в запасе