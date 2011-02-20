Омар (Омар Гарсия)
№0
Защитник
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Команда
Возраст
33
Рост
180
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.02.2011 20 февр. 2011 вс 19:00
Вильярреал
1 : 1
Малага
20.02.2011 20 февр. 2011 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Вильярреал
1
Малага
1
был в запасе