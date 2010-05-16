Серхио Санчес
№21
Вратарь
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Команда
Возраст
34
Рост
180
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.05.2010 16 мая 2010 вс 20:00
Расинг
2 : 0
Спортинг
16.05.2010 16 мая 2010 вс 20:00
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Расинг
2
Спортинг
0
был в запасе
28.11.2009 28 нояб. 2009 сб 20:00
Спортинг
1 : 0
Вильярреал
28.11.2009 28 нояб. 2009 сб 20:00
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Спортинг
1
Вильярреал
0
был в запасе