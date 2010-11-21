Серхио Прендес
№0
Нападающий
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Команда
Возраст
34
Рост
182
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.11.2010 21 нояб. 2010 вс 19:00
Осасуна
1 : 0
Спортинг
21.11.2010 21 нояб. 2010 вс 19:00
минуты: 86' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1
Спортинг
0
минуты: 86' - 90' / Испания. Примера, 12 тур