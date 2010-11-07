Серхио Матабуэна
№24
Полузащитник
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Команда
Возраст
42
Рост
185
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.11.2010 07 нояб. 2010 вс 19:00
Альмерия
1 : 1
Спортинг
07.11.2010 07 нояб. 2010 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Альмерия
1
Спортинг
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 18:00
Хетафе
3 : 0
Спортинг
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Хетафе
3
Спортинг
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 8 тур
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 22:00
Спортинг
2 : 0
Севилья
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Спортинг
2
Севилья
0
был в запасе
02.10.2010 02 окт. 2010 сб 19:00
Сарагоса
2 : 2
Спортинг
02.10.2010 02 окт. 2010 сб 19:00
минуты: 76' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Сарагоса
2
Спортинг
2
минуты: 76' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 19:00
Спортинг
0 : 2
Валенсия
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 19:00
минуты: 79' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Спортинг
0
Валенсия
2
минуты: 79' - 90' / Испания. Примера, 5 тур