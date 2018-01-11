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Коронавирус
Давид Баррал
№18
Нападающий
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Команда
Расинг
Возраст
38
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. кубок
лига европы плей-офф
испания. примера
Сезон:
2017/2018
11.01.2018
11 янв. 2018
чт
21:30
Севилья
2 : 1
Кадис
11.01.2018
11 янв. 2018
чт
21:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/8 финала
Севилья
2
Кадис
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/8 финала
03.01.2018
03 янв. 2018
ср
23:00
Кадис
0 : 2
Севилья
03.01.2018
03 янв. 2018
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/8 финала
Кадис
0
Севилья
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/8 финала
30.11.2017
30 нояб. 2017
чт
23:30
Бетис
3 : 5
Кадис
3'
3'
3'
30.11.2017
30 нояб. 2017
чт
23:30
3'
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/16 финала
Бетис
3
Кадис
5
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/16 финала
24.10.2017
24 окт. 2017
вт
22:30
Кадис
1 : 2
Бетис
45'
45'
45'
24.10.2017
24 окт. 2017
вт
22:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/16 финала
Кадис
1
Бетис
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/16 финала