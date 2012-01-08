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Олимпиада
Коронавирус
Луис Моран
№18
Нападающий
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Команда
Возраст
33
Рост
172
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
08.01.2012
08 янв. 2012
вс
21:45
Бетис
2 : 0
Спортинг
84'
84'
84'
08.01.2012
08 янв. 2012
вс
21:45
минуты: 70' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Бетис
2
Спортинг
0
минуты: 70' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
17.12.2011
17 дек. 2011
сб
20:00
Спортинг
1 : 2
Эспаньол
17.12.2011
17 дек. 2011
сб
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Спортинг
1
Эспаньол
2
был в запасе
11.12.2011
11 дек. 2011
вс
14:00
Райо Вальекано
1 : 3
Спортинг
11.12.2011
11 дек. 2011
вс
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Райо Вальекано
1
Спортинг
3
был в запасе
26.10.2011
26 окт. 2011
ср
22:59
Мальорка
1 : 2
Спортинг
26.10.2011
26 окт. 2011
ср
22:59
был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Мальорка
1
Спортинг
2
был в запасе
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
22:59
Севилья
2 : 1
Спортинг
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
22:59
минуты: 80' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Севилья
2
Спортинг
1
минуты: 80' - 90' / Испания. Примера, 8 тур
21.09.2011
21 сент. 2011
ср
21:00
Атлетико
4 : 0
Спортинг
21.09.2011
21 сент. 2011
ср
21:00
минуты: 74' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Атлетико
4
Спортинг
0
минуты: 74' - 90' / Испания. Примера, 5 тур