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Коронавирус
Иван Куэльяр
№1
Вратарь
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Команда
Леганес
Возраст
37
Рост
185
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
19.07.2020
19 июля 2020
вс
22:00
Леганес
2 : 2
Реал
19.07.2020
19 июля 2020
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Леганес
2
Реал
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
12.07.2020
12 июля 2020
вс
20:30
Леганес
1 : 0
Валенсия
12.07.2020
12 июля 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Леганес
1
Валенсия
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
09.07.2020
09 июля 2020
чт
20:30
Эйбар
0 : 0
Леганес
89'
89'
89'
09.07.2020
09 июля 2020
чт
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Эйбар
0
Леганес
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
05.07.2020
05 июля 2020
вс
18:00
Эспаньол
0 : 1
Леганес
05.07.2020
05 июля 2020
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Эспаньол
0
Леганес
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
30.06.2020
30 июня 2020
вт
22:00
Леганес
0 : 3
Севилья
30.06.2020
30 июня 2020
вт
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Леганес
0
Севилья
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
27.06.2020
27 июня 2020
сб
20:30
Осасуна
2 : 1
Леганес
27.06.2020
27 июня 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Осасуна
2
Леганес
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 32 тур
19.06.2020
19 июня 2020
пт
20:30
Мальорка
1 : 1
Леганес
19.06.2020
19 июня 2020
пт
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Мальорка
1
Леганес
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 30 тур
13.06.2020
13 июня 2020
сб
20:30
Леганес
1 : 2
Вальядолид
13.06.2020
13 июня 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Леганес
1
Вальядолид
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 28 тур
08.03.2020
08 марта 2020
вс
20:30
Вильярреал
1 : 2
Леганес
08.03.2020
08 марта 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Вильярреал
1
Леганес
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
14:00
Атлетико
0 : 0
Леганес
76'
76'
76'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Атлетико
0
Леганес
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
17.01.2020
17 янв. 2020
пт
23:00
Леганес
0 : 3
Хетафе
17.01.2020
17 янв. 2020
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Леганес
0
Хетафе
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
03.01.2020
03 янв. 2020
пт
21:00
Вальядолид
2 : 2
Леганес
03.01.2020
03 янв. 2020
пт
21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Вальядолид
2
Леганес
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
14:00
Леганес
2 : 0
Эспаньол
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Леганес
2
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
20:30
Леганес
3 : 2
Сельта
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Леганес
3
Сельта
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
14:00
Севилья
1 : 0
Леганес
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Севилья
1
Леганес
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
08.11.2019
08 нояб. 2019
пт
23:00
Реал Сосьедад
1 : 1
Леганес
08.11.2019
08 нояб. 2019
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Реал Сосьедад
1
Леганес
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 13 тур
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
20:30
Леганес
1 : 2
Эйбар
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Леганес
1
Эйбар
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 12 тур
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:15
Реал
5 : 0
Леганес
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:15
был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Реал
5
Леганес
0
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
17:00
Леганес
1 : 0
Мальорка
90'
90'
90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Леганес
1
Мальорка
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:30
Хетафе
2 : 0
Леганес
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
2
Леганес
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 9 тур
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