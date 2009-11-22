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Коронавирус
Андреу (Андреу Майораль)
№4
Полузащитник
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Команда
Полония
Возраст
37
Рост
179
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2009/2010
2008/2009
22.11.2009
22 нояб. 2009
вс
19:00
Херес
0 : 0
Спортинг
22.11.2009
22 нояб. 2009
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Херес
0
Спортинг
0
был в запасе
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
18:00
Осасуна
1 : 0
Спортинг
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Осасуна
1
Спортинг
0
был в запасе
24.09.2009
24 сент. 2009
чт
22:55
Спортинг
1 : 1
Сарагоса
24.09.2009
24 сент. 2009
чт
22:55
был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Спортинг
1
Сарагоса
1
был в запасе
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
18:00
Спортинг
1 : 0
Альмерия
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Спортинг
1
Альмерия
0
был в запасе