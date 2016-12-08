Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Артем Дзюба
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Эрлинг Браут Холанд
Кевин Де Брюйне
Алексей Миранчук
Россия
Испания
Италия
Франция
Англия
Польша
Словакия
Финляндия
Португалия
Нидерланды
Хорватия
Челси
Спартак
Манчестер Сити
Локомотив
Зенит
Ливерпуль
Химки
Краснодар
ЦСКА
Барселона
Интер
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Неймар
Евро-2020
Антон Шунин
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Челси
Испания
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Эйонг Эно
№21
Полузащитник
Подписаться
Команда
Стандард
Возраст
35
Рост
182
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2016/2017
2014/2015
2009/2010
08.12.2016
08 дек. 2016
чт
23:05
Стандард
1 : 1
Аякс
08.12.2016
08 дек. 2016
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Стандард
1
Аякс
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
21:00
Сельта
1 : 1
Стандард
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Сельта
1
Стандард
1
был в запасе
03.11.2016
03 нояб. 2016
чт
23:05
Панатинаикос
0 : 3
Стандард
03.11.2016
03 нояб. 2016
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Панатинаикос
0
Стандард
3
был в запасе
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
20:00
Стандард
2 : 2
Панатинаикос
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
20:00
минуты: 64' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Стандард
2
Панатинаикос
2
минуты: 64' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
20:00
Аякс
1 : 0
Стандард
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Аякс
1
Стандард
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
22:05
Стандард
1 : 1
Сельта
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Стандард
1
Сельта
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур