Эби Смолярек
№11
Нападающий
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Команда
Возраст
40
Рост
178
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.05.2009 09 мая 2009 сб 17:00
Болтон
0 : 0
Сандерленд
09.05.2009 09 мая 2009 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Болтон
0
Сандерленд
0
был в запасе
02.05.2009 02 мая 2009 сб 17:00
Уиган Атлетик
0 : 0
Болтон
02.05.2009 02 мая 2009 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Уиган Атлетик
0
Болтон
0
был в запасе
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 17:00
Челси
4 : 3
Болтон
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Челси
4
Болтон
3
был в запасе
04.04.2009 04 апр. 2009 сб 17:00
Болтон
4 : 1
Мидлсбро
04.04.2009 04 апр. 2009 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Болтон
4
Мидлсбро
1
был в запасе
21.03.2009 21 марта 2009 сб 18:00
Вест Бромвич
1 : 1
Болтон
21.03.2009 21 марта 2009 сб 18:00
минуты: 90' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Вест Бромвич
1
Болтон
1
минуты: 90' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
04.03.2009 04 марта 2009 ср 22:45
Сток Сити
2 : 0
Болтон
04.03.2009 04 марта 2009 ср 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Сток Сити
2
Болтон
0
был в запасе
01.03.2009 01 марта 2009 вс 16:00
Болтон
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
89'
89'
89'
01.03.2009 01 марта 2009 вс 16:00
минуты: 78' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Болтон
1
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 78' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
07.02.2009 07 февр. 2009 сб 18:00
Эвертон
3 : 0
Болтон
07.02.2009 07 февр. 2009 сб 18:00
минуты: 61' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Эвертон
3
Болтон
0
минуты: 61' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
31.01.2009 31 янв. 2009 сб 18:00
Болтон
3 : 2
Тоттенхэм
31.01.2009 31 янв. 2009 сб 18:00
минуты: 61' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Болтон
3
Тоттенхэм
2
минуты: 61' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
17.01.2009 17 янв. 2009 сб 18:00
Болтон
0 : 1
Манчестер Юнайтед
17.01.2009 17 янв. 2009 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Болтон
0
Манчестер Юнайтед
1
был в запасе
26.12.2008 26 дек. 2008 пт 18:00
Ливерпуль
3 : 0
Болтон
26.12.2008 26 дек. 2008 пт 18:00
минуты: 68' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Ливерпуль
3
Болтон
0
минуты: 68' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
20.12.2008 20 дек. 2008 сб 18:00
Болтон
2 : 1
Портсмут
20.12.2008 20 дек. 2008 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Болтон
2
Портсмут
1
был в запасе
13.12.2008 13 дек. 2008 сб 18:00
Астон Вилла
4 : 2
Болтон
13.12.2008 13 дек. 2008 сб 18:00
минуты: 75' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Астон Вилла
4
Болтон
2
минуты: 75' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
06.12.2008 06 дек. 2008 сб 18:00
Болтон
0 : 2
Челси
06.12.2008 06 дек. 2008 сб 18:00
минуты: 81' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Болтон
0
Челси
2
минуты: 81' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
22.11.2008 22 нояб. 2008 сб 18:00
Мидлсбро
1 : 3
Болтон
22.11.2008 22 нояб. 2008 сб 18:00
минуты: 84' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Мидлсбро
1
Болтон
3
минуты: 84' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур