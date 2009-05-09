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Коронавирус
Эби Смолярек
№11
Нападающий
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Команда
Возраст
40
Рост
178
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2008/2009
09.05.2009
09 мая 2009
сб
17:00
Болтон
0 : 0
Сандерленд
09.05.2009
09 мая 2009
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Болтон
0
Сандерленд
0
был в запасе
02.05.2009
02 мая 2009
сб
17:00
Уиган Атлетик
0 : 0
Болтон
02.05.2009
02 мая 2009
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Уиган Атлетик
0
Болтон
0
был в запасе
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
17:00
Челси
4 : 3
Болтон
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Челси
4
Болтон
3
был в запасе
04.04.2009
04 апр. 2009
сб
17:00
Болтон
4 : 1
Мидлсбро
04.04.2009
04 апр. 2009
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Болтон
4
Мидлсбро
1
был в запасе
21.03.2009
21 марта 2009
сб
18:00
Вест Бромвич
1 : 1
Болтон
21.03.2009
21 марта 2009
сб
18:00
минуты: 90' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Вест Бромвич
1
Болтон
1
минуты: 90' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
04.03.2009
04 марта 2009
ср
22:45
Сток Сити
2 : 0
Болтон
04.03.2009
04 марта 2009
ср
22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Сток Сити
2
Болтон
0
был в запасе
01.03.2009
01 марта 2009
вс
16:00
Болтон
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
89'
89'
89'
01.03.2009
01 марта 2009
вс
16:00
минуты: 78' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Болтон
1
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 78' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
07.02.2009
07 февр. 2009
сб
18:00
Эвертон
3 : 0
Болтон
07.02.2009
07 февр. 2009
сб
18:00
минуты: 61' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Эвертон
3
Болтон
0
минуты: 61' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
31.01.2009
31 янв. 2009
сб
18:00
Болтон
3 : 2
Тоттенхэм
31.01.2009
31 янв. 2009
сб
18:00
минуты: 61' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Болтон
3
Тоттенхэм
2
минуты: 61' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
17.01.2009
17 янв. 2009
сб
18:00
Болтон
0 : 1
Манчестер Юнайтед
17.01.2009
17 янв. 2009
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Болтон
0
Манчестер Юнайтед
1
был в запасе
26.12.2008
26 дек. 2008
пт
18:00
Ливерпуль
3 : 0
Болтон
26.12.2008
26 дек. 2008
пт
18:00
минуты: 68' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Ливерпуль
3
Болтон
0
минуты: 68' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
20.12.2008
20 дек. 2008
сб
18:00
Болтон
2 : 1
Портсмут
20.12.2008
20 дек. 2008
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Болтон
2
Портсмут
1
был в запасе
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
18:00
Астон Вилла
4 : 2
Болтон
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
18:00
минуты: 75' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Астон Вилла
4
Болтон
2
минуты: 75' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
06.12.2008
06 дек. 2008
сб
18:00
Болтон
0 : 2
Челси
06.12.2008
06 дек. 2008
сб
18:00
минуты: 81' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Болтон
0
Челси
2
минуты: 81' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
18:00
Мидлсбро
1 : 3
Болтон
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
18:00
минуты: 84' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Мидлсбро
1
Болтон
3
минуты: 84' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур