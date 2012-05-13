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Кеннеди (Кеннеди Бакирчиоглу)
№16
Нападающий
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Команда
Возраст
40
Рост
181
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы групповой этап
Сезон:
2011/2012
2010/2011
13.05.2012
13 мая 2012
вс
21:00
Расинг
2 : 4
Осасуна
13.05.2012
13 мая 2012
вс
21:00
минуты: 58' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Расинг
2
Осасуна
4
минуты: 58' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
09.04.2012
09 апр. 2012
пн
22:00
Малага
3 : 0
Расинг
09.04.2012
09 апр. 2012
пн
22:00
минуты: 1' - 65'
Испания. Примера, 32 тур
Малага
3
Расинг
0
минуты: 1' - 65' / Испания. Примера, 32 тур
22.03.2012
22 марта 2012
чт
22:00
Расинг
0 : 3
Севилья
22.03.2012
22 марта 2012
чт
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Расинг
0
Севилья
3
был в запасе
19.03.2012
19 марта 2012
пн
22:59
Эспаньол
3 : 1
Расинг
19.03.2012
19 марта 2012
пн
22:59
минуты: 70' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Эспаньол
3
Расинг
1
минуты: 70' - 90' / Испания. Примера, 28 тур
25.02.2012
25 февр. 2012
сб
20:00
Расинг
1 : 1
Спортинг
25.02.2012
25 февр. 2012
сб
20:00
минуты: 61' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Расинг
1
Спортинг
1
минуты: 61' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
18.02.2012
18 февр. 2012
сб
22:00
Реал
4 : 0
Расинг
18.02.2012
18 февр. 2012
сб
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Реал
4
Расинг
0
был в запасе
04.02.2012
04 февр. 2012
сб
20:00
Леванте
1 : 1
Расинг
04.02.2012
04 февр. 2012
сб
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Леванте
1
Расинг
1
был в запасе
29.01.2012
29 янв. 2012
вс
20:00
Расинг
2 : 2
Валенсия
29.01.2012
29 янв. 2012
вс
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Расинг
2
Валенсия
2
был в запасе
21.01.2012
21 янв. 2012
сб
20:00
Расинг
1 : 2
Хетафе
21.01.2012
21 янв. 2012
сб
20:00
минуты: 66' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Расинг
1
Хетафе
2
минуты: 66' - 90' / Испания. Примера, 1 тур
15.01.2012
15 янв. 2012
вс
18:00
Осасуна
0 : 2
Расинг
15.01.2012
15 янв. 2012
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Осасуна
0
Расинг
2
был в запасе
07.01.2012
07 янв. 2012
сб
20:00
Расинг
1 : 0
Сарагоса
07.01.2012
07 янв. 2012
сб
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Расинг
1
Сарагоса
0
был в запасе
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
21:45
Расинг
0 : 0
Реал Сосьедад
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
21:45
минуты: 59' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Расинг
0
Реал Сосьедад
0
минуты: 59' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
21:00
Валенсия
4 : 3
Расинг
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Валенсия
4
Расинг
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 2 тур