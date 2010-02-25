Габри (Габриэль Гарсия)
№3
Полузащитник
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Команда
Возраст
42
Рост
175
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.02.2010 25 февр. 2010 чт 23:05
Ювентус
0 : 0
Аякс
25.02.2010 25 февр. 2010 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Ювентус
0
Аякс
0
был в запасе