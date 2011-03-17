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РПЛ
Лига Европы
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Челси
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Фигурное катание
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Материалы
Хоккей
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Коронавирус
Олегер (Олегер Пресас)
№23
Защитник
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Команда
Возраст
41
Рост
187
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
2009/2010
17.03.2011
17 марта 2011
чт
21:00
Спартак
3 : 0
Аякс
17.03.2011
17 марта 2011
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Спартак
3
Аякс
0
был в запасе
10.03.2011
10 марта 2011
чт
23:05
Аякс
0 : 1
Спартак
10.03.2011
10 марта 2011
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Аякс
0
Спартак
1
был в запасе
24.02.2011
24 февр. 2011
чт
23:05
Аякс
2 : 0
Андерлехт
24.02.2011
24 февр. 2011
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Аякс
2
Андерлехт
0
был в запасе
17.02.2011
17 февр. 2011
чт
21:00
Андерлехт
0 : 3
Аякс
17.02.2011
17 февр. 2011
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Андерлехт
0
Аякс
3
был в запасе