Бретт Холмен
№14
Нападающий
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Команда
Возраст
37
Рост
177
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.05.2013 11 мая 2013 сб 14:45
Астон Вилла
1 : 2
Челси
11.05.2013 11 мая 2013 сб 14:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Астон Вилла
1
Челси
2
был в запасе
04.05.2013 04 мая 2013 сб 17:00
Норвич Сити
1 : 2
Астон Вилла
04.05.2013 04 мая 2013 сб 17:00
минуты: 79' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Норвич Сити
1
Астон Вилла
2
минуты: 79' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 36 тур
29.04.2013 29 апр. 2013 пн 22:00
Астон Вилла
6 : 1
Сандерленд
29.04.2013 29 апр. 2013 пн 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Астон Вилла
6
Сандерленд
1
был в запасе
22.04.2013 22 апр. 2013 пн 22:00
Манчестер Юнайтед
3 : 0
Астон Вилла
22.04.2013 22 апр. 2013 пн 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Манчестер Юнайтед
3
Астон Вилла
0
был в запасе
13.04.2013 13 апр. 2013 сб 17:00
Астон Вилла
1 : 1
Фулхэм
13.04.2013 13 апр. 2013 сб 17:00
минуты: 69' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Астон Вилла
1
Фулхэм
1
минуты: 69' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 33 тур
06.04.2013 06 апр. 2013 сб 17:00
Сток Сити
1 : 3
Астон Вилла
06.04.2013 06 апр. 2013 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Сток Сити
1
Астон Вилла
3
был в запасе
16.03.2013 16 марта 2013 сб 18:00
Астон Вилла
3 : 2
Куинз Парк Рейнджерс
16.03.2013 16 марта 2013 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Астон Вилла
3
Куинз Парк Рейнджерс
2
был в запасе
09.03.2013 09 марта 2013 сб 18:00
Рединг
1 : 2
Астон Вилла
09.03.2013 09 марта 2013 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Рединг
1
Астон Вилла
2
был в запасе
04.03.2013 04 марта 2013 пн 22:59
Астон Вилла
0 : 1
Манчестер Сити
04.03.2013 04 марта 2013 пн 22:59
минуты: 65' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Астон Вилла
0
Манчестер Сити
1
минуты: 65' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 28 тур
23.02.2013 23 февр. 2013 сб 18:00
Арсенал
2 : 1
Астон Вилла
23.02.2013 23 февр. 2013 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Арсенал
2
Астон Вилла
1
был в запасе
10.02.2013 10 февр. 2013 вс 16:30
Астон Вилла
2 : 1
Вест Хэм
10.02.2013 10 февр. 2013 вс 16:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Астон Вилла
2
Вест Хэм
1
был в запасе
02.02.2013 02 февр. 2013 сб 18:00
Эвертон
3 : 3
Астон Вилла
02.02.2013 02 февр. 2013 сб 18:00
минуты: 82' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Эвертон
3
Астон Вилла
3
минуты: 82' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 25 тур
29.01.2013 29 янв. 2013 вт 22:45
Астон Вилла
1 : 2
Ньюкасл Юнайтед
29.01.2013 29 янв. 2013 вт 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Астон Вилла
1
Ньюкасл Юнайтед
2
был в запасе
19.01.2013 19 янв. 2013 сб 20:30
Вест Бромвич
2 : 2
Астон Вилла
19.01.2013 19 янв. 2013 сб 20:30
минуты: 67' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Вест Бромвич
2
Астон Вилла
2
минуты: 67' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 23 тур
12.01.2013 12 янв. 2013 сб 18:00
Астон Вилла
0 : 1
Саутгемптон
12.01.2013 12 янв. 2013 сб 18:00
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Астон Вилла
0
Саутгемптон
1
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-Лига, 22 тур
01.01.2013 01 янв. 2013 вт 18:00
Суонси
2 : 2
Астон Вилла
01.01.2013 01 янв. 2013 вт 18:00
минуты: 68' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Суонси
2
Астон Вилла
2
минуты: 68' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 21 тур
29.12.2012 29 дек. 2012 сб 18:00
Астон Вилла
0 : 3
Уиган Атлетик
29.12.2012 29 дек. 2012 сб 18:00
минуты: 1' - 64'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Астон Вилла
0
Уиган Атлетик
3
минуты: 1' - 64' / Англия. Премьер-Лига, 20 тур
26.12.2012 26 дек. 2012 ср 20:30
Астон Вилла
0 : 4
Тоттенхэм
26.12.2012 26 дек. 2012 ср 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Астон Вилла
0
Тоттенхэм
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 19 тур
23.12.2012 23 дек. 2012 вс 19:00
Челси
8 : 0
Астон Вилла
23.12.2012 23 дек. 2012 вс 19:00
минуты: 1' - 80'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Челси
8
Астон Вилла
0
минуты: 1' - 80' / Англия. Премьер-Лига, 18 тур
15.12.2012 15 дек. 2012 сб 18:00
Ливерпуль
1 : 3
Астон Вилла
15.12.2012 15 дек. 2012 сб 18:00
минуты: 1' - 70'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Ливерпуль
1
Астон Вилла
3
минуты: 1' - 70' / Англия. Премьер-Лига, 17 тур