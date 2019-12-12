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Коронавирус
Джермейн Ленс
№17
Полузащитник
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Команда
Бешикташ
Возраст
33
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
англия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2016/2017
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
23:00
Вулверхэмптон
4 : 0
Бешикташ
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Вулверхэмптон
4
Бешикташ
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
07.11.2019
07 нояб. 2019
чт
23:00
Брага
3 : 1
Бешикташ
44'
44'
44'
07.11.2019
07 нояб. 2019
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Брага
3
Бешикташ
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
Бешикташ
1 : 2
Брага
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Бешикташ
1
Брага
2
был в запасе
03.10.2019
03 окт. 2019
чт
19:55
Бешикташ
0 : 1
Вулверхэмптон
03.10.2019
03 окт. 2019
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Бешикташ
0
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
22:00
Слован
4 : 2
Бешикташ
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Слован
4
Бешикташ
2
был в запасе