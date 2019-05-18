Эктор Морено
№15
Защитник
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Команда
Возраст
33
Рост
183
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.05.2019 18 мая 2019 сб 17:15
Эспаньол
2 : 0
Реал Сосьедад
18.05.2019 18 мая 2019 сб 17:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Эспаньол
2
Реал Сосьедад
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
12.05.2019 12 мая 2019 вс 19:30
Реал Сосьедад
3 : 1
Реал
12.05.2019 12 мая 2019 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Реал Сосьедад
3
Реал
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 17:15
Реал Сосьедад
2 : 1
Хетафе
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 17:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Реал Сосьедад
2
Хетафе
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
04.04.2019 04 апр. 2019 чт 22:30
Реал Сосьедад
2 : 1
Бетис
04.04.2019 04 апр. 2019 чт 22:30
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Реал Сосьедад
2
Бетис
1
был в запасе
15.03.2019 15 марта 2019 пт 23:00
Реал Сосьедад
1 : 1
Леванте
15.03.2019 15 марта 2019 пт 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Реал Сосьедад
1
Леванте
1
был в запасе
10.03.2019 10 марта 2019 вс 20:30
Севилья
5 : 2
Реал Сосьедад
10.03.2019 10 марта 2019 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Севилья
5
Реал Сосьедад
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
03.03.2019 03 марта 2019 вс 20:30
Реал Сосьедад
0 : 2
Атлетико
03.03.2019 03 марта 2019 вс 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Реал Сосьедад
0
Атлетико
2
был в запасе
25.02.2019 25 февр. 2019 пн 23:00
Жирона
0 : 0
Реал Сосьедад
25.02.2019 25 февр. 2019 пн 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Жирона
0
Реал Сосьедад
0
был в запасе
16.02.2019 16 февр. 2019 сб 20:30
Реал Сосьедад
3 : 0
Леганес
16.02.2019 16 февр. 2019 сб 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
3
Леганес
0
был в запасе
10.02.2019 10 февр. 2019 вс 18:15
Валенсия
0 : 0
Реал Сосьедад
10.02.2019 10 февр. 2019 вс 18:15
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Валенсия
0
Реал Сосьедад
0
был в запасе
20.01.2019 20 янв. 2019 вс 20:30
Райо Вальекано
2 : 2
Реал Сосьедад
39'
39'
39'
20.01.2019 20 янв. 2019 вс 20:30
39'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Райо Вальекано
2
Реал Сосьедад
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
14.01.2019 14 янв. 2019 пн 23:00
Реал Сосьедад
3 : 2
Эспаньол
58'
58'
58'
14.01.2019 14 янв. 2019 пн 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Реал Сосьедад
3
Эспаньол
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
06.01.2019 06 янв. 2019 вс 20:30
Реал
0 : 2
Реал Сосьедад
06.01.2019 06 янв. 2019 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Реал
0
Реал Сосьедад
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
15.12.2018 15 дек. 2018 сб 15:00
Хетафе
1 : 0
Реал Сосьедад
15.12.2018 15 дек. 2018 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Хетафе
1
Реал Сосьедад
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
09.12.2018 09 дек. 2018 вс 20:30
Реал Сосьедад
1 : 2
Вальядолид
09.12.2018 09 дек. 2018 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Реал Сосьедад
1
Вальядолид
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
02.12.2018 02 дек. 2018 вс 14:00
Бетис
1 : 0
Реал Сосьедад
02.12.2018 02 дек. 2018 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
1
Реал Сосьедад
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
26.11.2018 26 нояб. 2018 пн 23:00
Реал Сосьедад
2 : 1
Сельта
26.11.2018 26 нояб. 2018 пн 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Реал Сосьедад
2
Сельта
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 13 тур
09.11.2018 09 нояб. 2018 пт 23:00
Леванте
1 : 3
Реал Сосьедад
09.11.2018 09 нояб. 2018 пт 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Леванте
1
Реал Сосьедад
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 12 тур
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 20:30
Реал Сосьедад
0 : 0
Севилья
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Реал Сосьедад
0
Севилья
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 11 тур
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 21:45
Атлетико
2 : 0
Реал Сосьедад
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 21:45
был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
2
Реал Сосьедад
0
был в запасе