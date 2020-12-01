Ронни Шварц
№89
Нападающий
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Команда
Мидтьюлланд
Возраст
31
Рост
183
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.12.2020 01 дек. 2020 вт 23:00
Аталанта
1 : 1
Мидтьюлланд
01.12.2020 01 дек. 2020 вт 23:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Аталанта
1
Мидтьюлланд
1
был в запасе