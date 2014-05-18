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Коронавирус
Марко Мотта
№16
Защитник
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Команда
Чарльтон
Возраст
35
Рост
186
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов
Сезон:
2013/2014
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
18.05.2014
18 мая 2014
вс
16:00
Дженоа
1 : 0
Рома
18.05.2014
18 мая 2014
вс
16:00
минуты: 89' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Дженоа
1
Рома
0
минуты: 89' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
11.05.2014
11 мая 2014
вс
16:00
Сассуоло
4 : 2
Дженоа
11.05.2014
11 мая 2014
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Сассуоло
4
Дженоа
2
был в запасе
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
21:45
Аталанта
1 : 1
Дженоа
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Аталанта
1
Дженоа
1
был в запасе
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
16:00
Торино
2 : 1
Дженоа
63'
63'
63'
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
16:00
минуты: 1' - 69'
Италия. Серия А, 33 тур
Торино
2
Дженоа
1
минуты: 1' - 69' / Италия. Серия А, 33 тур
07.04.2014
07 апр. 2014
пн
22:00
Дженоа
1 : 2
Милан
07.04.2014
07 апр. 2014
пн
22:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
1
Милан
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
30.03.2014
30 марта 2014
вс
16:00
Верона
3 : 0
Дженоа
30.03.2014
30 марта 2014
вс
16:00
минуты: 1' - 75'
Италия. Серия А, 31 тур
Верона
3
Дженоа
0
минуты: 1' - 75' / Италия. Серия А, 31 тур
26.03.2014
26 марта 2014
ср
22:45
Дженоа
2 : 0
Лацио
26.03.2014
26 марта 2014
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Дженоа
2
Лацио
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
23.03.2014
23 марта 2014
вс
14:30
Парма
1 : 1
Дженоа
23.03.2014
23 марта 2014
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Парма
1
Дженоа
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
16.03.2014
16 марта 2014
вс
22:45
Дженоа
0 : 1
Ювентус
16.03.2014
16 марта 2014
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Дженоа
0
Ювентус
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
09.03.2014
09 марта 2014
вс
17:00
Кьево
2 : 1
Дженоа
90'
90'
90'
09.03.2014
09 марта 2014
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Кьево
2
Дженоа
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
02.03.2014
02 марта 2014
вс
17:00
Дженоа
2 : 0
Катания
02.03.2014
02 марта 2014
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Дженоа
2
Катания
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
24.02.2014
24 февр. 2014
пн
22:59
Наполи
1 : 1
Дженоа
24.02.2014
24 февр. 2014
пн
22:59
минуты: 1' - 63'
Италия. Серия А, 25 тур
Наполи
1
Дженоа
1
минуты: 1' - 63' / Италия. Серия А, 25 тур
16.02.2014
16 февр. 2014
вс
17:00
Дженоа
3 : 3
Удинезе
16.02.2014
16 февр. 2014
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Дженоа
3
Удинезе
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
09.02.2014
09 февр. 2014
вс
17:00
Ливорно
0 : 1
Дженоа
09.02.2014
09 февр. 2014
вс
17:00
минуты: 50' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Ливорно
0
Дженоа
1
минуты: 50' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
03.02.2014
03 февр. 2014
пн
22:45
Дженоа
0 : 1
Сампдория
03.02.2014
03 февр. 2014
пн
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Дженоа
0
Сампдория
1
был в запасе
22.12.2013
22 дек. 2013
вс
17:00
Аталанта
1 : 4
Ювентус
22.12.2013
22 дек. 2013
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Аталанта
1
Ювентус
4
был в запасе
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
20:30
Ювентус
4 : 0
Сассуоло
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Ювентус
4
Сассуоло
0
был в запасе
01.12.2013
01 дек. 2013
вс
20:30
Ювентус
1 : 0
Удинезе
01.12.2013
01 дек. 2013
вс
20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Ювентус
1
Удинезе
0
был в запасе
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
17:00
Ливорно
0 : 2
Ювентус
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Ливорно
0
Ювентус
2
был в запасе
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
22:45
Ювентус
3 : 0
Наполи
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
3
Наполи
0
был в запасе
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