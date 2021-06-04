Маурисио Исла
№4
Полузащитник
Подписаться
Команда
Фенербахче
Возраст
32
Рост
177
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.06.2021 04 июня 2021 пт 3:00
Аргентина
1 : 1
Чили
04.06.2021 04 июня 2021 пт 3:00
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 7 тур
Аргентина
1
Чили
1
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 7 тур