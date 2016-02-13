Фернандо Тиссоне
№12
Полузащитник
Подписаться
Команда
Возраст
34
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.02.2016 13 февр. 2016 сб 20:15
Вильярреал
1 : 0
Малага
13.02.2016 13 февр. 2016 сб 20:15
минуты: 1' - 63'
Испания. Примера, 24 тур
Вильярреал
1
Малага
0
минуты: 1' - 63' / Испания. Примера, 24 тур
05.02.2016 05 февр. 2016 пт 22:30
Малага
3 : 0
Хетафе
05.02.2016 05 февр. 2016 пт 22:30
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Малага
3
Хетафе
0
был в запасе
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 20:15
Эйбар
1 : 2
Малага
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 20:15
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Эйбар
1
Малага
2
был в запасе
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 22:30
Эспаньол
2 : 0
Малага
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 22:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
2
Малага
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 12 тур
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 0:05
Малага
0 : 1
Бетис
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 0:05
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Малага
0
Бетис
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 11 тур
24.10.2015 24 окт. 2015 сб 23:05
Малага
2 : 0
Депортиво
24.10.2015 24 окт. 2015 сб 23:05
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2
Депортиво
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 9 тур
03.10.2015 03 окт. 2015 сб 23:05
Малага
3 : 1
Реал Сосьедад
34'
71'
34'
71'
34'
71'
03.10.2015 03 окт. 2015 сб 23:05
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Малага
3
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 7 тур
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 19:15
Реал
0 : 0
Малага
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 19:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Реал
0
Малага
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 23:00
Малага
0 : 1
Вильярреал
71'
71'
71'
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 23:00
71'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Малага
0
Вильярреал
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 5 тур
18.09.2015 18 сент. 2015 пт 21:30
Хетафе
1 : 0
Малага
40'
40'
40'
18.09.2015 18 сент. 2015 пт 21:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
1
Малага
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 4 тур
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 21:30
Малага
0 : 0
Эйбар
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 21:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Малага
0
Эйбар
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 3 тур
21.08.2015 21 авг. 2015 пт 21:30
Малага
0 : 0
Севилья
21.08.2015 21 авг. 2015 пт 21:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Малага
0
Севилья
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 1 тур