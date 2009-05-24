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Коронавирус
Луиджи Сала
№3
Защитник
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Команда
Возраст
47
Рост
188
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2008/2009
24.05.2009
24 мая 2009
вс
16:00
Сампдория
2 : 2
Удинезе
24.05.2009
24 мая 2009
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Сампдория
2
Удинезе
2
был в запасе
16.05.2009
16 мая 2009
сб
21:30
Удинезе
2 : 1
Милан
16.05.2009
16 мая 2009
сб
21:30
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
2
Милан
1
был в запасе
09.05.2009
09 мая 2009
сб
21:30
Лацио
1 : 3
Удинезе
09.05.2009
09 мая 2009
сб
21:30
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Лацио
1
Удинезе
3
был в запасе
03.05.2009
03 мая 2009
вс
16:00
Удинезе
3 : 0
Аталанта
03.05.2009
03 мая 2009
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Удинезе
3
Аталанта
0
был в запасе
25.04.2009
25 апр. 2009
сб
19:00
Кьево
0 : 2
Удинезе
25.04.2009
25 апр. 2009
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Кьево
0
Удинезе
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
12.04.2009
12 апр. 2009
вс
17:00
Реджо-ди-Калабрия
0 : 2
Удинезе
12.04.2009
12 апр. 2009
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Реджо-ди-Калабрия
0
Удинезе
2
был в запасе
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
20:00
Удинезе
0 : 1
Интер
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Удинезе
0
Интер
1
был в запасе
22.03.2009
22 марта 2009
вс
17:00
Дженоа
2 : 0
Удинезе
22.03.2009
22 марта 2009
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Дженоа
2
Удинезе
0
был в запасе
07.03.2009
07 марта 2009
сб
18:00
Рома
1 : 1
Удинезе
07.03.2009
07 марта 2009
сб
18:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Рома
1
Удинезе
1
был в запасе
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
17:00
Торино
1 : 0
Удинезе
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Торино
1
Удинезе
0
был в запасе
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
22:30
Милан
5 : 1
Удинезе
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
22:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Милан
5
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
17:00
Удинезе
3 : 3
Лацио
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Удинезе
3
Лацио
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
17:00
Аталанта
3 : 0
Удинезе
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Аталанта
3
Удинезе
0
был в запасе
30.11.2008
30 нояб. 2008
вс
17:00
Удинезе
0 : 1
Кьево
30.11.2008
30 нояб. 2008
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Удинезе
0
Кьево
1
был в запасе
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
20:00
Фиорентина
4 : 2
Удинезе
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Фиорентина
4
Удинезе
2
был в запасе