Маурицио Домицци
№6
Защитник
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Команда
Венеция
Возраст
40
Рост
187
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2016 15 мая 2016 вс 21:45
Удинезе
1 : 2
Карпи
15.05.2016 15 мая 2016 вс 21:45
минуты: 90' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Удинезе
1
Карпи
2
минуты: 90' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
08.05.2016 08 мая 2016 вс 16:00
Аталанта
1 : 1
Удинезе
08.05.2016 08 мая 2016 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Аталанта
1
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 19:00
Удинезе
1 : 5
Торино
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
1
Торино
5
был в запасе
23.04.2016 23 апр. 2016 сб 21:45
Интер
3 : 1
Удинезе
23.04.2016 23 апр. 2016 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Интер
3
Удинезе
1
был в запасе
20.04.2016 20 апр. 2016 ср 21:45
Удинезе
2 : 1
Фиорентина
20.04.2016 20 апр. 2016 ср 21:45
минуты: 90' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Удинезе
2
Фиорентина
1
минуты: 90' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 16:00
Удинезе
0 : 0
Кьево
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Удинезе
0
Кьево
0
был в запасе
10.04.2016 10 апр. 2016 вс 16:00
Сампдория
2 : 0
Удинезе
10.04.2016 10 апр. 2016 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Сампдория
2
Удинезе
0
был в запасе
20.03.2016 20 марта 2016 вс 17:00
Сассуоло
1 : 1
Удинезе
20.03.2016 20 марта 2016 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Сассуоло
1
Удинезе
1
был в запасе
13.03.2016 13 марта 2016 вс 17:00
Удинезе
1 : 2
Рома
13.03.2016 13 марта 2016 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Удинезе
1
Рома
2
был в запасе
20.12.2015 20 дек. 2015 вс 20:00
Торино
0 : 1
Удинезе
20.12.2015 20 дек. 2015 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Торино
0
Удинезе
1
был в запасе
12.12.2015 12 дек. 2015 сб 22:45
Удинезе
0 : 4
Интер
66'
66'
66'
12.12.2015 12 дек. 2015 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Удинезе
0
Интер
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
06.12.2015 06 дек. 2015 вс 17:00
Фиорентина
3 : 0
Удинезе
06.12.2015 06 дек. 2015 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Фиорентина
3
Удинезе
0
был в запасе
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 17:00
Кьево
2 : 3
Удинезе
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Кьево
2
Удинезе
3
был в запасе
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 17:00
Удинезе
1 : 0
Сампдория
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
1
Сампдория
0
был в запасе
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 16:00
Верона
1 : 1
Удинезе
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Верона
1
Удинезе
1
был в запасе
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 16:00
Удинезе
1 : 1
Дженоа
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
1
Дженоа
1
был в запасе
22.09.2015 22 сент. 2015 вт 21:45
Удинезе
2 : 3
Милан
22.09.2015 22 сент. 2015 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Удинезе
2
Милан
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 5 тур
19.09.2015 19 сент. 2015 сб 19:00
Удинезе
1 : 2
Эмполи
19.09.2015 19 сент. 2015 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Удинезе
1
Эмполи
2
был в запасе
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 19:00
Лацио
2 : 0
Удинезе
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Лацио
2
Удинезе
0
был в запасе
30.08.2015 30 авг. 2015 вс 21:45
Удинезе
0 : 1
Палермо
30.08.2015 30 авг. 2015 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Удинезе
0
Палермо
1
был в запасе