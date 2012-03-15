Филип Голошко
№21
Нападающий
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Команда
Возраст
37
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.03.2012 15 марта 2012 чт 23:05
Бешикташ
0 : 3
Атлетико
15.03.2012 15 марта 2012 чт 23:05
минуты: 46' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Бешикташ
0
Атлетико
3
минуты: 46' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
08.03.2012 08 марта 2012 чт 21:00
Атлетико
3 : 1
Бешикташ
08.03.2012 08 марта 2012 чт 21:00
минуты: 74' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Атлетико
3
Бешикташ
1
минуты: 74' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
23.02.2012 23 февр. 2012 чт 23:05
Бешикташ
0 : 1
Брага
23.02.2012 23 февр. 2012 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Бешикташ
0
Брага
1
был в запасе