Неджип Уйсал
№20
Полузащитник
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Команда
Бешикташ
Возраст
30
Рост
180
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 23:00
Вулверхэмптон
4 : 0
Бешикташ
56'
56'
56'
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Вулверхэмптон
4
Бешикташ
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 20:55
Бешикташ
2 : 1
Слован
53'
53'
53'
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Бешикташ
2
Слован
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
07.11.2019 07 нояб. 2019 чт 23:00
Брага
3 : 1
Бешикташ
07.11.2019 07 нояб. 2019 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Брага
3
Бешикташ
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
24.10.2019 24 окт. 2019 чт 19:55
Бешикташ
1 : 2
Брага
24.10.2019 24 окт. 2019 чт 19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Бешикташ
1
Брага
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
03.10.2019 03 окт. 2019 чт 19:55
Бешикташ
0 : 1
Вулверхэмптон
03.10.2019 03 окт. 2019 чт 19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Бешикташ
0
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 22:00
Слован
4 : 2
Бешикташ
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Слован
4
Бешикташ
2
был в запасе