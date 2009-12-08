Корджан Челикай
№1
Вратарь
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Команда
Возраст
33
Рост
194
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.12.2009 08 дек. 2009 вт 22:45
Бешикташ
1 : 2
ЦСКА
08.12.2009 08 дек. 2009 вт 22:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
Бешикташ
1
ЦСКА
2
был в запасе
25.11.2009 25 нояб. 2009 ср 22:45
Манчестер Юнайтед
0 : 1
Бешикташ
25.11.2009 25 нояб. 2009 ср 22:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
Манчестер Юнайтед
0
Бешикташ
1
был в запасе
03.11.2009 03 нояб. 2009 вт 22:45
Бешикташ
0 : 3
Вольфсбург
03.11.2009 03 нояб. 2009 вт 22:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
Бешикташ
0
Вольфсбург
3
был в запасе