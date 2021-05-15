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Олимпиада
Коронавирус
Мирослав Маркович
№13
Нападающий
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Команда
Балтика
Возраст
31
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
15.05.2021
15 мая 2021
сб
13:00
Балтика
0 : 1
Крылья Советов
15.05.2021
15 мая 2021
сб
13:00
минуты: 70' - 90'
Россия. ФНЛ, 42 тур
Балтика
0
Крылья Советов
1
минуты: 70' - 90' / Россия. ФНЛ, 42 тур
08.05.2021
08 мая 2021
сб
20:00
Балтика
3 : 1
Текстильщик
08.05.2021
08 мая 2021
сб
20:00
минуты: 77' - 90'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Балтика
3
Текстильщик
1
минуты: 77' - 90' / Россия. ФНЛ, 41 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
20:00
Балтика
2 : 0
Алания
02.05.2021
02 мая 2021
вс
20:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 40 тур
Балтика
2
Алания
0
был в запасе
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
19:00
Балтика
0 : 1
Томь
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
19:00
минуты: 77' - 84'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Балтика
0
Томь
1
минуты: 77' - 84' / Россия. ФНЛ, 36 тур
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
19:00
Чертаново
1 : 2
Балтика
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
19:00
минуты: 84' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Чертаново
1
Балтика
2
минуты: 84' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
24.03.2021
24 марта 2021
ср
20:30
Балтика
1 : 2
Оренбург
12'
12'
12'
24.03.2021
24 марта 2021
ср
20:30
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Балтика
1
Оренбург
2
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 32 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
18:00
Балтика
1 : 0
СКА-Хабаровск
75'
79'
75'
79'
75'
79'
14.03.2021
14 марта 2021
вс
18:00
75'
минуты: 74' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Балтика
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 74' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021
10 марта 2021
ср
14:00
Велес
0 : 1
Балтика
10.03.2021
10 марта 2021
ср
14:00
минуты: 80' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Велес
0
Балтика
1
минуты: 80' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
18:00
Балтика
0 : 0
Торпедо
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
18:00
минуты: 1' - 78'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0
Торпедо
0
минуты: 1' - 78' / Россия. ФНЛ, 25 тур