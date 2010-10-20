Якоб Альбрехтсен
№0
Защитник
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Команда
Возраст
31
Рост
190
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.10.2010 20 окт. 2010 ср 21:45
Барселона
2 : 0
Копенгаген
20.10.2010 20 окт. 2010 ср 21:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
Барселона
2
Копенгаген
0
был в запасе