Матиас Йоргенсен Занка №13 Защитник Подписаться

Команда Фортуна

Возраст 31

Рост 191

Вес 79

Прозвище «Занка» (оно очень часто мелькает и в официальных протоколах) он получил в честь персонажа фильма «Крутые виражи», которого звали почти так же.