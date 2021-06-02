Матиас Йоргенсен Занка
№13
Защитник
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Команда
Фортуна
Возраст
31
Рост
191
Вес
79
Прозвище «Занка» (оно очень часто мелькает и в официальных протоколах) он получил в честь персонажа фильма «Крутые виражи», которого звали почти так же.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.06.2021 02 июня 2021 ср 22:00
Германия
1 : 1
Дания
02.06.2021 02 июня 2021 ср 22:00
минуты: 80' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Германия
1
Дания
1
минуты: 80' - 90' / Товарищеские матчи. Сборные, Июнь