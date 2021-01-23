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Антон Шунин
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Испания
Челси
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Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Кеннет Зохоре
№9
Нападающий
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Команда
Вест Бромвич
Возраст
27
Рост
183
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
италия. серия а
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2017/2018
2016/2017
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
18:00
Миллуолл
0 : 3
Бристоль Сити
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
18:00
минуты: 1' - 63'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Миллуолл
0
Бристоль Сити
3
минуты: 1' - 63' / Англия. Кубок, 1/16 финала
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
15:00
Борэм Вуд
0 : 2
Миллуолл
31'
31'
31'
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
15:00
31'
минуты: 1' - 61'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Борэм Вуд
0
Миллуолл
2
минуты: 1' - 61' / Англия. Кубок, 1/32 финала