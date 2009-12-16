Ульрик Лаурсен
№0
Защитник
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Команда
Возраст
45
Рост
192
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 23:05
Спарта
0 : 3
Копенгаген
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Спарта
0
Копенгаген
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
03.12.2009 03 дек. 2009 чт 21:00
Копенгаген
2 : 0
ЧФР Клуж
03.12.2009 03 дек. 2009 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Копенгаген
2
ЧФР Клуж
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
05.11.2009 05 нояб. 2009 чт 23:05
Копенгаген
1 : 1
ПСВ
05.11.2009 05 нояб. 2009 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Копенгаген
1
ПСВ
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 20:00
ПСВ
1 : 0
Копенгаген
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
ПСВ
1
Копенгаген
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
01.10.2009 01 окт. 2009 чт 20:00
Копенгаген
1 : 0
Спарта
01.10.2009 01 окт. 2009 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Копенгаген
1
Спарта
0
был в запасе