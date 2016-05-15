Альваро Перейра
№2
Защитник
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Команда
Возраст
36
Рост
182
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2016 15 мая 2016 вс 20:30
Бетис
2 : 1
Хетафе
66'
66'
66'
15.05.2016 15 мая 2016 вс 20:30
минуты: 1' - 68'
Испания. Примера, 38 тур
Бетис
2
Хетафе
1
минуты: 1' - 68' / Испания. Примера, 38 тур
08.05.2016 08 мая 2016 вс 18:00
Хетафе
1 : 1
Спортинг
08.05.2016 08 мая 2016 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Хетафе
1
Спортинг
1
был в запасе
16.04.2016 16 апр. 2016 сб 17:00
Хетафе
1 : 5
Реал
16.04.2016 16 апр. 2016 сб 17:00
минуты: 1' - 10'
Испания. Примера, 33 тур
Хетафе
1
Реал
5
минуты: 1' - 10' / Испания. Примера, 33 тур
10.04.2016 10 апр. 2016 вс 19:15
Вильярреал
2 : 0
Хетафе
10.04.2016 10 апр. 2016 вс 19:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Вильярреал
2
Хетафе
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 32 тур
01.04.2016 01 апр. 2016 пт 21:30
Райо Вальекано
2 : 0
Хетафе
01.04.2016 01 апр. 2016 пт 21:30
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Райо Вальекано
2
Хетафе
0
был в запасе
18.03.2016 18 марта 2016 пт 22:30
Хетафе
1 : 1
Эйбар
65'
65'
65'
18.03.2016 18 марта 2016 пт 22:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Хетафе
1
Эйбар
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 30 тур
02.03.2016 02 марта 2016 ср -:-
Лас-Пальмас
4 : 0
Хетафе
30'
65'
30'
65'
30'
65'
02.03.2016 02 марта 2016 ср -:-
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Лас-Пальмас
4
Хетафе
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 27 тур