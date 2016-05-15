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Альваро Перейра
№2
Защитник
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Команда
Возраст
36
Рост
182
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
италия. серия а
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2015/2016
15.05.2016
15 мая 2016
вс
20:30
Бетис
2 : 1
Хетафе
66'
66'
66'
15.05.2016
15 мая 2016
вс
20:30
минуты: 1' - 68'
Испания. Примера, 38 тур
Бетис
2
Хетафе
1
минуты: 1' - 68' / Испания. Примера, 38 тур
08.05.2016
08 мая 2016
вс
18:00
Хетафе
1 : 1
Спортинг
08.05.2016
08 мая 2016
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Хетафе
1
Спортинг
1
был в запасе
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
17:00
Хетафе
1 : 5
Реал
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
17:00
минуты: 1' - 10'
Испания. Примера, 33 тур
Хетафе
1
Реал
5
минуты: 1' - 10' / Испания. Примера, 33 тур
10.04.2016
10 апр. 2016
вс
19:15
Вильярреал
2 : 0
Хетафе
10.04.2016
10 апр. 2016
вс
19:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Вильярреал
2
Хетафе
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 32 тур
01.04.2016
01 апр. 2016
пт
21:30
Райо Вальекано
2 : 0
Хетафе
01.04.2016
01 апр. 2016
пт
21:30
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Райо Вальекано
2
Хетафе
0
был в запасе
18.03.2016
18 марта 2016
пт
22:30
Хетафе
1 : 1
Эйбар
65'
65'
65'
18.03.2016
18 марта 2016
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Хетафе
1
Эйбар
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 30 тур
02.03.2016
02 марта 2016
ср
-:-
Лас-Пальмас
4 : 0
Хетафе
30'
65'
30'
65'
30'
65'
02.03.2016
02 марта 2016
ср
-:-
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Лас-Пальмас
4
Хетафе
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 27 тур