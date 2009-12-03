Рикардо Дани
№66
Полузащитник
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Команда
Возраст
39
Рост
177
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.12.2009 03 дек. 2009 чт 21:00
Копенгаген
2 : 0
ЧФР Клуж
51'
51'
51'
03.12.2009 03 дек. 2009 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Копенгаген
2
ЧФР Клуж
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 20:00
Спарта
2 : 0
ЧФР Клуж
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Спарта
2
ЧФР Клуж
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
01.10.2009 01 окт. 2009 чт 20:00
ПСВ
1 : 0
ЧФР Клуж
34'
34'
34'
01.10.2009 01 окт. 2009 чт 20:00
минуты: 9' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
ПСВ
1
ЧФР Клуж
0
минуты: 9' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
17.09.2009 17 сент. 2009 чт 22:05
ЧФР Клуж
2 : 0
Копенгаген
17.09.2009 17 сент. 2009 чт 22:05
минуты: 77' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
ЧФР Клуж
2
Копенгаген
0
минуты: 77' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур