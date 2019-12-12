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Олимпиада
Коронавирус
Хуан Кулио
№19
Полузащитник
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Команда
Возраст
37
Рост
176
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2009/2010
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
ЧФР Клуж
2 : 0
Селтик
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
ЧФР Клуж
2
Селтик
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
Лацио
1 : 0
ЧФР Клуж
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Лацио
1
ЧФР Клуж
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
07.11.2019
07 нояб. 2019
чт
20:55
ЧФР Клуж
1 : 0
Ренн
07.11.2019
07 нояб. 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
ЧФР Клуж
1
Ренн
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
Ренн
0 : 1
ЧФР Клуж
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Ренн
0
ЧФР Клуж
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
03.10.2019
03 окт. 2019
чт
22:00
Селтик
2 : 0
ЧФР Клуж
03.10.2019
03 окт. 2019
чт
22:00
минуты: 57' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Селтик
2
ЧФР Клуж
0
минуты: 57' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
ЧФР Клуж
2 : 1
Лацио
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
минуты: 84' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
ЧФР Клуж
2
Лацио
1
минуты: 84' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур