Габриэль Мурешан
№6
Полузащитник
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Команда
Тыргу-Муреш
Возраст
39
Рост
188
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2014 15 мая 2014 чт 17:30
Томь
3 : 2
Ростов
15.05.2014 15 мая 2014 чт 17:30
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Томь
3
Ростов
2
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 30 тур
11.05.2014 11 мая 2014 вс 14:45
ЦСКА
2 : 0
Томь
11.05.2014 11 мая 2014 вс 14:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
ЦСКА
2
Томь
0
был в запасе
03.05.2014 03 мая 2014 сб 13:00
Томь
2 : 1
Спартак
03.05.2014 03 мая 2014 сб 13:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Томь
2
Спартак
1
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 28 тур
26.04.2014 26 апр. 2014 сб 14:00
Урал
0 : 0
Томь
26.04.2014 26 апр. 2014 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Урал
0
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 27 тур
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 12:00
Томь
2 : 0
Крылья Советов
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 12:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Томь
2
Крылья Советов
0
был в запасе
12.04.2014 12 апр. 2014 сб 11:00
Томь
0 : 0
Амкар
12.04.2014 12 апр. 2014 сб 11:00
минуты: 1' - 67'
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Томь
0
Амкар
0
минуты: 1' - 67' / Россия. Премьер-Лига, 25 тур
04.04.2014 04 апр. 2014 пт 17:15
Кубань (ЛФЛ)
2 : 0
Томь
04.04.2014 04 апр. 2014 пт 17:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Кубань (ЛФЛ)
2
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 24 тур
30.03.2014 30 марта 2014 вс 14:45
Томь
1 : 3
Динамо
30.03.2014 30 марта 2014 вс 14:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Томь
1
Динамо
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 23 тур
22.03.2014 22 марта 2014 сб 13:00
Волга
0 : 1
Томь
21'
21'
21'
22.03.2014 22 марта 2014 сб 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Волга
0
Томь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 22 тур
17.03.2014 17 марта 2014 пн 15:30
Томь
1 : 1
Краснодар
17.03.2014 17 марта 2014 пн 15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Томь
1
Краснодар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 21 тур
09.03.2014 09 марта 2014 вс 17:30
Зенит
0 : 0
Томь
09.03.2014 09 марта 2014 вс 17:30
минуты: 72' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Зенит
0
Томь
0
минуты: 72' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 20 тур
02.12.2013 02 дек. 2013 пн 16:00
Анжи
0 : 2
Томь
10'
10'
10'
02.12.2013 02 дек. 2013 пн 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Анжи
0
Томь
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 18 тур
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 11:30
Томь
0 : 1
Рубин
78'
78'
78'
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 11:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Томь
0
Рубин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 17 тур
09.11.2013 09 нояб. 2013 сб 12:30
Томь
2 : 0
Локомотив
09.11.2013 09 нояб. 2013 сб 12:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Томь
2
Локомотив
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 16 тур
02.11.2013 02 нояб. 2013 сб 15:00
Динамо
1 : 0
Томь
02.11.2013 02 нояб. 2013 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Динамо
1
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 15 тур
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 11:30
Томь
0 : 0
Ахмат
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 11:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Томь
0
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 14 тур
19.10.2013 19 окт. 2013 сб 15:00
Краснодар
4 : 0
Томь
19.10.2013 19 окт. 2013 сб 15:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Краснодар
4
Томь
0
был в запасе
15.09.2013 15 сент. 2013 вс 14:45
Томь
2 : 2
Анжи
15.09.2013 15 сент. 2013 вс 14:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Томь
2
Анжи
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 8 тур
01.09.2013 01 сент. 2013 вс 14:45
Спартак
2 : 1
Томь
01.09.2013 01 сент. 2013 вс 14:45
минуты: 1' - 81'
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Спартак
2
Томь
1
минуты: 1' - 81' / Россия. Премьер-Лига, 7 тур
24.08.2013 24 авг. 2013 сб 15:00
Томь
1 : 2
ЦСКА
24.08.2013 24 авг. 2013 сб 15:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Томь
1
ЦСКА
2
был в запасе