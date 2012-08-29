Кристиан Панин
№4
Защитник
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Команда
Возраст
42
Рост
180
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.08.2012 29 авг. 2012 ср 21:45
ЧФР Клуж
1 : 0
Базель
29.08.2012 29 авг. 2012 ср 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 4 раунд
ЧФР Клуж
1
Базель
0
был в запасе