Пантелис Капетанос
№30
Нападающий
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Команда
Ксанти
Возраст
37
Рост
190
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.12.2013 11 дек. 2013 ср 22:45
Челси
1 : 0
Стяуа
11.12.2013 11 дек. 2013 ср 22:45
минуты: 1' - 71'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Челси
1
Стяуа
0
минуты: 1' - 71' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
26.11.2013 26 нояб. 2013 вт 22:45
Стяуа
0 : 0
Шальке-04
26.11.2013 26 нояб. 2013 вт 22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Стяуа
0
Шальке-04
0
был в запасе
06.11.2013 06 нояб. 2013 ср 22:45
Базель
1 : 1
Стяуа
06.11.2013 06 нояб. 2013 ср 22:45
минуты: 76' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Базель
1
Стяуа
1
минуты: 76' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
22.10.2013 22 окт. 2013 вт 21:45
Стяуа
1 : 1
Базель
22.10.2013 22 окт. 2013 вт 21:45
минуты: 46' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Стяуа
1
Базель
1
минуты: 46' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
01.10.2013 01 окт. 2013 вт 21:45
Стяуа
0 : 4
Челси
01.10.2013 01 окт. 2013 вт 21:45
минуты: 46' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Стяуа
0
Челси
4
минуты: 46' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
18.09.2013 18 сент. 2013 ср 21:45
Шальке-04
3 : 0
Стяуа
18.09.2013 18 сент. 2013 ср 21:45
минуты: 1' - 64'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Шальке-04
3
Стяуа
0
минуты: 1' - 64' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур