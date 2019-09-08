Богдан Станку
№10
Нападающий
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Команда
Возраст
33
Рост
182
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.09.2019 08 сент. 2019 вс 19:00
Румыния
1 : 0
Мальта
08.09.2019 08 сент. 2019 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 6 тур
Румыния
1
Мальта
0
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 6 тур