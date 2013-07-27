Михайта Плешан
№23
Полузащитник
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Команда
Возраст
38
Рост
183
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.07.2013 27 июля 2013 сб 15:30
Урал
1 : 2
Волга
27.07.2013 27 июля 2013 сб 15:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Урал
1
Волга
2
был в запасе
20.07.2013 20 июля 2013 сб 17:30
Волга
1 : 2
Локомотив
20.07.2013 20 июля 2013 сб 17:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Волга
1
Локомотив
2
был в запасе
14.07.2013 14 июля 2013 вс 12:30
Динамо
2 : 2
Волга
14.07.2013 14 июля 2013 вс 12:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
Динамо
2
Волга
2
был в запасе