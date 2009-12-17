Рэзван Охирошил
№10
Полузащитник
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Команда
Возраст
32
Рост
176
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.12.2009 17 дек. 2009 чт 23:05
Стяуа
1 : 1
Твенте
17.12.2009 17 дек. 2009 чт 23:05
минуты: 78' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Стяуа
1
Твенте
1
минуты: 78' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
02.12.2009 02 дек. 2009 ср 21:00
Шериф
1 : 1
Стяуа
02.12.2009 02 дек. 2009 ср 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Шериф
1
Стяуа
1
был в запасе
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 20:00
Стяуа
0 : 1
Фенербахче
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Стяуа
0
Фенербахче
1
был в запасе