Артуро (Артуро Энрике Бернхардт)
№11
Нападающий
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Команда
Эшторил
Возраст
38
Рост
190
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 21:00
Панатинаикос
1 : 1
Эшторил
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 21:00
минуты: 1' - 61'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Панатинаикос
1
Эшторил
1
минуты: 1' - 61' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
28.11.2014 28 нояб. 2014 пт 19:00
Эшторил
3 : 3
ПСВ
28.11.2014 28 нояб. 2014 пт 19:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Эшторил
3
ПСВ
3
был в запасе
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 22:05
Эшторил
1 : 2
Динамо
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 22:05
минуты: 78' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Эшторил
1
Динамо
2
минуты: 78' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 22:05
Эшторил
2 : 0
Панатинаикос
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Эшторил
2
Панатинаикос
0
был в запасе
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 20:00
ПСВ
1 : 0
Эшторил
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 20:00
минуты: 73' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
ПСВ
1
Эшторил
0
минуты: 73' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур