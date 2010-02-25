Антониу Семеду
№22
Полузащитник
Подписаться
Команда
Возраст
42
Рост
170
Вес
63
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.02.2010 25 февр. 2010 чт 21:00
Униря
1 : 3
Ливерпуль
25.02.2010 25 февр. 2010 чт 21:00
минуты: 62' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Униря
1
Ливерпуль
3
минуты: 62' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала