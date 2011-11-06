Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Артем Дзюба
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Эрлинг Браут Холанд
Кевин Де Брюйне
Алексей Миранчук
Россия
Испания
Италия
Франция
Англия
Польша
Словакия
Финляндия
Нидерланды
Португалия
Хорватия
Челси
Спартак
Манчестер Сити
Локомотив
Зенит
Ливерпуль
Химки
Краснодар
ЦСКА
Барселона
Интер
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Неймар
Антон Шунин
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Испания
Челси
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Янош Секели
№10
Полузащитник
Подписаться
Команда
Возраст
38
Рост
177
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2011/2012
06.11.2011
06 нояб. 2011
вс
17:30
Волга
1 : 0
Рубин
06.11.2011
06 нояб. 2011
вс
17:30
минуты: 72' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Волга
1
Рубин
0
минуты: 72' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 30 тур
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
18:00
Зенит
3 : 0
Волга
88'
88'
88'
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Зенит
3
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 29 тур
22.10.2011
22 окт. 2011
сб
13:00
Волга
0 : 2
Краснодар
37'
37'
37'
22.10.2011
22 окт. 2011
сб
13:00
минуты: 1' - 65'
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Волга
0
Краснодар
2
минуты: 1' - 65' / Россия. Премьер-Лига, 28 тур
15.10.2011
15 окт. 2011
сб
17:30
Крылья Советов
0 : 0
Волга
15.10.2011
15 окт. 2011
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Крылья Советов
0
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 27 тур
17.09.2011
17 сент. 2011
сб
15:30
Волга
1 : 0
Спартак-Нальчик
17.09.2011
17 сент. 2011
сб
15:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Волга
1
Спартак-Нальчик
0
был в запасе
21.08.2011
21 авг. 2011
вс
19:00
Кубань (ЛФЛ)
5 : 0
Волга
21.08.2011
21 авг. 2011
вс
19:00
минуты: 1' - 27'
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Кубань (ЛФЛ)
5
Волга
0
минуты: 1' - 27' / Россия. Премьер-Лига, 21 тур
14.08.2011
14 авг. 2011
вс
16:00
Волга
0 : 0
Локомотив
14.08.2011
14 авг. 2011
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Волга
0
Локомотив
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 20 тур
06.08.2011
06 авг. 2011
сб
20:00
Волга
0 : 1
Ростов
06.08.2011
06 авг. 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Волга
0
Ростов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 19 тур